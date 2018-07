Potrivit unui studiu realizat de Warranty Direct, o companie specializata in oferirea garantiilor pentru masini noi cat si la mana a doua, cea mai fiabila masina s-a dovedit a fi Volkswagen Polo.Conform studiului preluat de Car Keys, posesorii de Volkswagen Polo au petrecut cel mai putin timp in service cu masinile lor.Pe locul doi in acest top s-a clasat Ford Fiesta, in timp ce pe trei a iesit Ford Focus.Locul patru i-a revenit lui Volkswagen Golf, care se bucura in continuare de increderea consumatorilor in pofida scandalului "Dieselgate" in care a fost implicat constructorul german.Cum arata topul realizat de Warrantly Direct:1. Volkswagen Polo2. Ford Fiesta3. Ford Focus4. Volkswagen Golf5. Opel Corsa6. Mini Hatch7. Mercedes Clasa A8. BMW Seria 19. Opel Astra10. Audi A3Cei de la Warrantly Direct mentioneaza ca, in realizarea acestui top, au luat in calcul date dintr-o baza de date ce contine sute de mii de masini.Criteriul este perioada petrecuta in service de posesorii automobilelor si numarul de probleme avute.Citeste si: Skoda Octavia a fost detronata dupa 7 ani: Cum arata topul celor mai vandute masini de import din RomaniaC.S. ...citeste mai departe despre " Presa britanica a publicat topul celor mai fiabile hatchback-uri: Volkswagen Golf e pe locul 4, Opel Astra doar pe 9 " pe Ziare.com