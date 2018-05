Publicatia Car Keys din Marea Britanie a avut in teste noul Duster, iar impresiile generale au fost pozitive.Duster a primit nota 4 (din 5) si i-a impresionat pe britanici pentru ca are un pret scazut si costuri de intretinere mici, ca se conduce rezonabil si ca are motoare economice.Ca parti negative, cei de la Car Keys au remarcat ca anumite componente din interior sunt dintr-un plastic de o calitate inferioara si ca masina are nevoie de mai mult rafinament si dotari de top.Totusi, per total, jurnalistii britanici noteaza ca cei care aleg o Dacia Duster nu se vor simti niciodata pacaliti."Iti va fi dificil sa nu-ti placa Dacia Duster. Evident ca sunt masini mult mai premium in acest segment, dar ceea ce diferentiaza Dacia de restul lumii este faptul ca e o masina onesta si ca primesti exact ce platesti", a concluzionat sursa citata.Noul Duster are un pret de pornire in Romania de 12.450 de euro, cu TVA inclus.Citeste si: Auto Bild anunta ca Dacia va lansa un nou SUV, mai mare decat Duster - cati bani va costaC.S. ...citeste mai departe despre " Presa britanica a testat noua Dacia Duster: Concluziile trase si nota acordata " pe Ziare.com