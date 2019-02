Jurnalistii de la CarKeys.co.uk scriu ca primul vehicul electric de la Dacia va fi lansat cel mai probabil in 2020.Sursa citata noteaza ca Dacia nu se va abate de la politica low-cost care a consacrat brandul, iar pretul de pornire pentru modelul electric ar urma sa fie de aproximativ 10 mii de lire sterline (in jur de 11.500 de euro).Conform publicatiei britanice, in planurile pe termen lung facute de Dacia sunt prevazute versiuni electrice pentru toate modelele importante - Sandero, Logan si Duster.Pentru a lansa primul model electric, Dacia va importa tehnologie de la Renault , un constructor care a lucrat intens la acest capitol in ultimii ani.Astfel, modelul electric al Dacia ar putea beneficia de bateria Z.E.40, capabila sa asigure o autonomie de 300 de kilometri, cu un timp de incarcare de doar o ora si 40 de minute, daca este conectat la un incarcator cu putere mare.Totusi, publicatia britanica noteaza ca viitorul model electric al Dacia nu va avea "performante rasunatoare", insa raportat la publicul tinta al brandului acest lucru nu va fi o mare problema.Citeste si:Primele imagini spion cu noua Dacia Sandero (Foto)Presa din Spania prezinta "cea mai frumoasa Dacia Duster creata vreodata", in editie limitata (Foto)Austriecii au testat Dacia Duster timp de un an: Concluziile trase de jurnalistiC.S. ...citeste mai departe despre " Presa britanica dezvaluie cati bani ar putea costa prima masina electrica lansata de Dacia " pe Ziare.com