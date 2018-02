Cel putin asta a depistat editia tiparita a publicatiei franceze L'Argus, dupa ce a testat mai multe modele auto.Pentru a stabili costul pe kilometru, jurnalistii francezi au calculat sumele cheltuite pentru inmatriculare, revizii, asigurare si consumul de carburant."Un lucru e cert, indiferent daca veti opta pentru diesel sau benzina, trebuie sa aruncati o privire in curtea Dacia", noteaza sursa citata mai sus.33 de centi e costul estimat pentru un kilometru facut cu Dacia Sandero.Modelul de clasa mica e urmat de un alt vehicul produs la Mioveni, Logan, cu un cost de 35 de centi pe kilometru.La polul opus se afla Land Rover Velar, cu un cost de 3,78 euro pe kilometru.Vezi si:Ford a prezentat un rival pentru Dacia SanderoLogan, Duster si Sandero, in topul celor mai bine vandute masini in RusiaDacia pregateste un nou Sandero - cand va fi lansat si ce schimbari va avea7.990 de euro e pretul de pornire pentru Sandero in Franta, in timp ce Loganul poate fi achizitionat incepand cu 7.790 de euro.4 modele Dacia se afla in Top 10 cele mai vandute masini in Franta, in 2017.I.G. ...citeste mai departe despre " Presa din Franta anunta ca Dacia Sandero e cea mai economica masina de pe piata: Vezi care e pretul pe kilometru " pe Ziare.com