Dacia a prezentat la Salonul Auto de la Paris o versiune Escape a lui Sandero Stepway, ce va fi produsa in doar 400 de exemplare.Noul model vine cu un design mai atragator, cu inscriptii ale versiunii Escape pe capota si plafon.Aspectul acestei versiuni a atras, asadar, laude din partea jurnalistilor spanioli de la Diario Motor, care au titrat: "Dacia Sandero Escape este masina compacta pe care nu o asteptam"."Cine a spus ca o Dacia nu poate fi atragatoare si chiar o masina de prestigiu? Dacia Sandero, pe langa ca e cea mai vanduta masina persoanelor fizice din Spania, are si mult potential. Iar vanzarile arata asta. Iar Dacia Sandero Stepway Escape merge chiar si mai departe, propunand o editie limitata, atat atragatoare, cat si tinereasca", adauga sursa citata.Dacia Sandero Stepway Escape va fi produsa in 400 de exemplare, insa va fi scoasa la vanzare doar in Franta.Designul a fost ales chiar de cumparatorii Dacia, dupa un sondaj la care au participat aproximativ 100 de mii de persoane.Citeste si: Cat de multumiti sunt britanicii de Dacia Sandero: Masina constructorului roman nu are rivalC.S. ...citeste mai departe despre " Presa din Spania, impresionata de modelul exclusivist proaspat lansat de Dacia " pe Ziare.com