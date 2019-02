Jurnalistii de la Diario Motor sustin ca editia limitata din 2019 ne arata "cel mai frumos Duster creat vreodata".Sursa citata aminteste ca editia limitata vine cu jante de aluminiu de 17 inchi, "ceea ce transforma Duster-ul fara niciun dubiu intr-o masina mult mai frumoasa".Pretul de pornire al editiei limitate este de 17.470 de euro, iar in versiunea standard poate fi comandata pe culorile alb si albastru inchis. Mai sunt disponibile culorile "albastru cosmos", "rosu fusion", "gri highland", "gri cornet", "bej dune" si "negru perlat", insa pentru aceste variante trebuie sa platiti suplimentar inca 414,98 de euro.Ca dotari, editia limitata vine cu climatizare automata, senzor pentru detectarea unei masini la unghiul mort, regulator de viteza, senzori de parcare cu camera de marsarier, asistenta la plecarea din rampa si oglinzi electrice.Deocamdata nu se stie daca aceasta editie limitata va ajunge si in Romania, insa momentan nu este prezenta pe configuratorul de pe Dacia.ro.Foto: Dacia.esCiteste si:Austriecii au testat Dacia Duster timp de un an: Concluziile trase de jurnalistiPerformanta uriasa reusita de Dacia Duster: Stirea nu va trece cu siguranta neobservataC.S. ...citeste mai departe despre " Presa din Spania prezinta "cea mai frumoasa Dacia Duster creata vreodata", in editie limitata (Foto) " pe Ziare.com