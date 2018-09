Modelul constructorului de la Mioveni se afla pe locul 2 intr-un top realizat de jurnalistii de la Auto-Moto.com."Aceasta masina este ciudata. Marimea sa justifica prezenta pe acest loc, dar si pretul tentant ne determina sa o includem. Este unul dintre cele mai bune produse din acest segment sau chiar de pe piata.Evident, Duster 2 nu-ti ofera placerea de a conduce precum un Peugeot 3008, motoare puternice precum Volkswagen Tiguan sau aspectul practic al lui Skoda Karoq.Dar aceasta masina facuta in Romania costa aproape cu jumatate mai putin. E spatioasa, confortabila si suficient echipata. Dacia Duster nu are niciun defect real, cu exceptia unui blazon care sperie anumiti soferi", a scris publicatia franceza.Pe primul loc in aceasta ierarhie se afla Peugeot 3008, in timp ce pe trei regasim Skoda Karoq.Cum arata topul realizat de francezi:1. Peugeot 30082. Dacia Duster3. Skoda Karoq4. Seat Ateca5. Mazda CX-56. Opel Grandland X7. Volkswagen Tiguan8. Hyundai Tucson9. Ford Kuga10. Nissan Qashqai11. Kia Sportage12. Renault Kadjar13. Kia Niro14. Jeep Compass15. Toyota C-HR16. Mitsisbushi Eclipse Cross17. Subaru XV18. Suzuki S-Cross19. SsangYong Tivoli20. SsangYong KorandoC.S. ...citeste mai departe despre " Presa franceza a publicat topul celor mai bune SUV-uri compacte din 2018. Dacia Duster intrece nume grele " pe Ziare.com