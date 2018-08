Pretul RCA ar putea creste din nou in aceasta iarna

service-urile auto avertizeaza

Reprezentantii asociatiei spun ca prima medie RCA anualizata a scazut cu aproximativ 19% in trimestrul intai din 2018 comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, inregistrand valoarea de 589 de lei.Totusi, desi pretul RCA a scazut semnificativ in ultimii doi ani, asiguratorii au raportat oficial cele mai mari profituri din ultimii 10 ani."Vestea proasta este ca perioada de acalmie si echilibru din ultimii doi ani din piata de asigurari a luat sfarsit. (...) Pretul RCA va creste cu certitudine din aceasta iarna daca modificarile dorite de asiguratori vor fi aduse legii si normei RCA", a declarat Dan Barbu, presedinte ASSAI.Potrivit ASSAI, eliminarea plafonului de cheltuieli administrative de 25% existent in legea RCA va reprezenta principala cauza a cresterii pretului, ce ar putea fi resimtita inca din aceasta iarna."ASSAI solicita implicarea de urgenta a tuturor jucatorilor impactati de legea RCA in vederea participarii active la toate dezbaterile publice organizate de ASF in saptamanile care urmeaza, pe tema modificarii legii si a normei RCA, pentru ca in joc este pretul unui produs obligatoriu care are toate sansele sa se majoreze semnificativ daca aceste modificari vor fi adoptate, asa cum doreste piata de asigurari din Romania", a adaugat Barbu.Comisia Europeana (CE) a decis pe 19 iulie sa trimita Romaniei o scrisoare de punere in intarziere prin care ii cere sa transmita observatiile cu privire la normele sale nationale referitoare la asigurarea obligatorie de raspundere civila auto.Conform unui comunicat de presa al Executivului comunitar, normele nationale actuale impun o obligatie de notificare prealabila a oricarei intentii de modificare a primelor, precum si o serie de limitari ale modalitatilor de calculare a primelor de catre asiguratori. Comisia considera ca aceste obligatii contravin dispozitiilor articolelor 21 si 181 din Directiva Solvabilitate II, astfel cum au fost interpretate de jurisprudenta Curtii referitoare la principiul libertatii tarifare. Legislatia nationala mentionata cuprinde, de asemenea, dispozitii care ii obliga pe asiguratori sa emita, pentru anumite categorii de vehicule, o polita valabila doar pe teritoriul Romaniei si sa stabileasca cuantumul primei tinand seama de riscurile asociate.In opinia Comisiei, aceste dispozitii contravin articolului 14 din Directiva privind asigurarea auto, care impune ca politele de asigurare de raspundere civila auto sa acopere intregul teritoriu al Uniunii pe baza unei prime de asigurare unice. In cazul in care Romania nu actioneaza in urmatoarele doua luni, Comisia ii poate trimite un aviz motivat cu privire la aceasta chestiune.