Prima masina care detecteaza sentimentele soferului si preia controlul cand e nevoie

Producatorii din industria auto exploreaza posibilitatea de a crea automobile capabile sa perceapa sentimentele soferului. Acest lucru ar fi posibil in conditiile in care mai multi senzori biometrici ar detecta cu precizie cand soferul este obosit sau stresat. Iar, in cazul apartiei unor probleme, sistemul inteligent al masinii ar urma sa emita alerte sau chiar sa preia controlul volanului, potrivit The Guardian.Sistemul se va baza pe tehnologia de recunoastere faciala, cu ajutorul careia masina va sesiza cand soferul casca sau inchide ochii pentru perioade lungi de timp. De asemenea, un rol important l-ar putea avea masurarea pulsului, a ritmului respiratiei si a nivelului transpiratiei.Pentru a crea acest sistem, oamenii de stiinta de la Ford au obtinut finantare europeana. Cunoscutul producator de masini a si prezentat un prototip intesat de senzori si leduri.Jurnalistii de la The Guardian au asistat la testarea masinii viitorului. Totul s-a petrecut intr-o zi rece si umeda, pe Stratford's Olympic Park. La volanul prototipului dezvoltat pe o platforma de Ford Focus RS a fost cascadorul Paul Swift. Cu pedala de acceleratie apasata la maxim, Swift a efectuat mai multe derapaje periculoase cu prototipul.Atunci cand soferul a simtit ca e in pericol si a avut un scurt atac de panica, sistemul inteligent a inregistrat reactia si a determinat aprinderea unor leduri albe pe geamurile laterale ale masinii."Ceea ce au sesizat senzorii a fost un varf de activitate emotionala. Ritmul cardiac i-a crescut (soferului -n.red.) cu 25%, iar raspunsul galvanic al pielii s-a majorat cu 25%. Cam cu un microsimens (unitate de masura pentru conductanta si admitanta -n.red.) ", a declarat dr Cavan Fyans, seful departamentului tehnologic de la Sensum, compania cu sediul la Belfast care a dotat Fordul cu sistemul inteligent."Tot mai multi producatori de automobile sunt interesati de aceasta tehnologie. Masinile au capacitatea de a mapa intreaga planeta si pot detecta alte masini, dar nu colecteaza aproape nicio informatie despre sofer. Or, o masina care se descurca singura i-ar putea fi de mare ajutor unui conducator auto stresat", a mai spus dr. Cavan Fyans.Sistemul este, insa, abia in faza de concept, apreciaza dr. Marcel Mathissen, cercetator la sediul din Aa