Primaria Capitalei da eco-vouchere de 2.000 de euro pentru a elimina "rablele" din Bucuresti. Vezi regulamentul

Vor fi incarcate in aplicatie 6.000 de cereri care vor fi analizate. Regulamentul cuprinde detalii despre modul de derulare al programului, dar si criteriile pe care trebuie sa le indeplineasca cei care isi doresc un astfel de voucher.Potrivit unui comunicat de presa transmis, duminica, de catre Primaria Capitalei, regulamentul a fost aprobat prin Dispozitia Primarului General, Gabriela Firea, si poate fi consultat pe site-ul institutiei. www.pmb.ro, sectiunea "Eco-voucher in schimbul unui autovehicul uzat"."Comunicarea cu grupurile-tinta reprezinta o componenta importanta a acestui program. Vrem ca, atat proprietarii de autovehicule uzate, cat si unitatile comerciale participante sa se poata informa despre modul de desfasurare a programului. Consultand regulamentul, acestia vor afla care sunt conditiile de eligibilitate care permit inscrierea in program. Am initiat programul in luna iulie, iar scopul nostru este sa contribuim la imbunatatirea calitatii mediului si, implicit, la protejarea sanatatii populatiei Capitalei, prin scoaterea din circulatie a autovehiculelor uzate cu grad ridicat de poluare", a declarat primarul general Gabriela Firea, citata in comunicatul de presa.Regulamentul prevede detalii despre modul de derulare al programului, dar si criteriile pe care trebuie sa le indeplineasca cei care isi doresc un astfel de voucher.Programul se adreseaza atat persoanelor fizice, cu domiciliul stabil in Municipiul Bucuresti, cu varsta minima de 18 ani, proprietari unici ai autovehiculelor uzate si care nu au obligatii de plata la bugetul local si bugetul de stat, cat si persoanelor juridice, cu sediul social in Municipiul Bucuresti, proprietari unici ai autovehiculelor uzate, care nu au obligatii de plata la bugetul local si bugetul de stat si nu au fost condamnate pentru infractiuni impotriva mediului.Primaria Capitalei isi propune, astfel, eliminarea a 5.000 de autovehicule uzate, cu grad ridicat de poluare, de pe raza municipiului Bucuresti si acordarea a 5.000 de eco-vouchere cu o valoare nominala de 9.000 lei/ eco-voucher in vederea achizitionarii exclusive de autoturisme noi EURO 6, non-diesel, mijloace de locomotie noi "prietenoase cu mediul", non-diesel, hibride sau electrice, obiecte electrocasnice si electronice.