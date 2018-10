Cele doua companii, care au inceput un parteneriat acum doi ani, au inaugurat joi, 25 octombrie, primul hub de incarcare rapida pentru automobilele electrice din Romania si Europa de Est, amplasat in parcarea magazinului Kaufland din zona Barbu Vacarescu, din Nordul Bucurestiului.In acest hub, pot fi incarcate simultan sase vehicule electrice, dintre care trei pot fi incarcate in regim rapid, la o putere de maximum 50 kW (80% din capacitatea bateriei), in mai putin de o ora, iar trei puncte sunt de incarcare semi-rapida, cu o putere de 22 kW.Statiile din cadrul hub-ului sunt compatibile cu toate tipurile de vehicule 100% electrice si hibride plug-in, au un regim de functionare non-stop, iar costurile incarcarilor sunt suportate de catre Kaufland Romania.In plus, in paralel, pana la finalul anului, Kaufland Romania si Renovatio vor sa deschida cel putin cinci noi puncte de incarcare a automobilelor electrice, puncte amplasate in parcarile magazinelor Kaufland din tara, parte dintr-un proiect inceput acum doi ani.In anul 2016, cele doua companii au initiat o retea publica de statii de incarcare rapida a masinilor electrice din Romania, care, anul acesta, a ajuns la 23 de locatii in parcarile magazinelor Kaufland.Aceasta retea acopera, in prezent, doua rute: Constanta - Bucuresti - Sibiu - Timisoara - Arad; Bucuresti - Ploiesti - Brasov - Targu Mures - Cluj Napoca - Oradea. Companiile intentioneaza sa extinda reteaua catre Moldova si Sudul tarii, in urmatorii ani.Citeste mai departe despre " Primul centru de incarcare rapida a masinilor electrice din Europa de Est a fost inaugurat la Bucuresti " pe Ziare.com