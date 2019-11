Site-ul perpetoo.com intermediaza procesul prin care proprietari de automobile isi pun masinile la dispozitia clientilor interesati. Prima inchiriere a avut loc pe 25 octombrie 2019, au anuntat creatorii start-up-ului.Tariful de inchiriere catre client este stabilit de proprietarul autoturismului, iar platforma incaseaza un comision. Potrivit reprezentantilor perpetoo.com, acest comision este in prezent de 5 euro pentru fiecare 25 de euro incasati de la client. In prezent, pretul pentru inchiriere incepe de la 12,5 euro pe zi. La costul afisat se va adauga garantia de 100 euro (sau 300 euro) care va fi restituita dupa inchiriere.Serviciul accepta oferte de inchiriere de masini avand maximum 10 ani vechime, potrivit reprezentantilor start-up-ului.Acestia sustin ca toate operatiunile sunt fiscalizate, deoarece platforma accepta doar plata cu cardul.Persoanele interesate sa plaseze automobile in inchiriere pe acest site trebuie sa isi infiinteze firme si sa realizeze contracte de chirie cu beneficiarii, au mai precizat reprezentantii perpetoo.com.Acestia au declarat ca nu este necesar un proces de autorizare speciala pe domeniul transporturilor pentru cei interesati sa ofere masini de inchiriat prin aceasta platforma, deoarece relatia comerciala dintre proprietarii de masini si clienti este una de inchiriere intre doua parti.Proiectul include oferte de asigurare speciale pentru masinile participante.Clientii au la dispozitie un sistem de rating prin care pot clasifica ofertantii de masini de inchiriat, potrivit reprezentantilor start-up-ului. ...citeste mai departe despre " Primul serviciu romanesc de inchirieri auto direct de la proprietari a fost lansat in 4 orase din Romania " pe Ziare.com