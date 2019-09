Proces cu caracter de precedent: Incepe judecata privind plangerea colectiva impotriva Volkswagen

Sunt termeni rigizi, dar pentru multi proprietari de automobile Volkswagen cu motor diesel reprezinta ultima speranta: procesul cu caracter de precedent. Tribunalul Superior de Land (OLG) din Braunschweig incepe de luni (30.09.2019) dezbaterea plangerii colective - o premiera in Germania.De abia in noiembrie 2018, pe fundalul scandalului diesel, s-au pus bazele juridice pentru a face posibila actionarea in justitie a concernului VW de catre pagubitii, initial inselati si apoi lasati de izbeliste de catre cei responsabili.Desi mai multe tribunale din Germania s-au confruntat inca din 2015 cu plangeri impotriva VW, cele mai multe vizau manipularile tehnice. Reclamantii solicitau asumarea responsabilitatii si despagubiri financiare.Procesul cu caracter de precedent este valabil pentru mii de reclamantiProcesul cu caracter de precedent are cu totul alta valoare. Terminologic se refera la o actiune din categoria asa-numitelor plangeri colective. In termeni mai simpli, urmeaza sa se decida in ce masura este justificat dreptul la despagubire.Caracterul colectiv decurge din faptul ca sunt aparate interesele mai multor persoane de un reprezentant comun. In cazul de fata, Uniunea agentiilor pentru protectia consumatorilor (vzbv) si Automobil Clubul German - ADAC vor reprezenta interesele tertilor.Uniunea vzbv este reclamantul-model, fiind practic organizatia care indeplineste criteriile necesare pentru a-i reprezenta pe toti in justitie, neavand nicio pretentie financiara proprie. Uniunea actioneaza exclusiv in interesul tertilor, care au acceptat sa devina parte din proces.Un reclamant intr-o astfel de pozitie nu are dreptul de a-si insusi castigul. Dar procedura este gandita pentru a evita o eventuala "industrie a proceselor", in care s-ar amesteca reclamanti profesionisti pentru a castiga bani.Plangerea reprezinta etapa preliminara a depagubirilor individuale: reprezentantii protectiei consumatorilor pot afla, in urma procesului, daca VW si-a indus clientii in eroare "premeditat si imoral" si daca se justifica astfel despagubirile financiare.Daca judecatorii vor da castig de cauza reclamantului, atunci clientii VW pagubiti vor trebui sa actioneze separat in judecata concernul. Ei se vor ghida dupa rezultatul procesul ...citeste mai departe despre " Proces cu caracter de precedent: Incepe judecata privind plangerea colectiva impotriva Volkswagen " pe Ziare.com