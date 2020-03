Producatorul Peugeot, Citroen si Opel isi inchide toate uzinele din Europa

Cel mai mare producator auto din Franta si numarul doi din Europa a urmat astfel exemplul rivalului italo-american Fiat Chrysler (FCA), cu care de altfel este implicat intr-un proces de fuziune, care anterior a decis inchiderea majoritatii uzinelor sale europene pana la data de 27 martie.Uzinele de la Mulhouse (Franta) si Madrid (Spania) ar urma sa se inchida inca de luni iar celelalte uzine isi vor inchide portile in mod treptat pe parcusul acestei saptamani "din cauza inmultirii numarului de cazuri grave de Covid-19 inregistrate in apropierea facilitatilor de productie, a intreruperilor in aprovizionare din partea furnizorilor importanti precum si din cauza scaderii brutale a pietelor auto", a explicat PSA intr-un comunicat de presa.Compania a informat ca, marti, urmeaza sa fie inchise uzinele sale franceze de la Poissy, Rennes si Sochaux, precum si cele de la Zaragoza (Spania), Eisenach si Russelsheim din Germania, Ellesmere Port (Marea Britanie) si Gliwice (Polonia). Miercuri urmeaza sa fie inchise uzinele de la Hordain (Franta), Vigo (Spania), Mangualde (Portugalia), iar joi cele de la Luton (Marea Britanie) si Trnava (Slovacia).Concurentul francez Renault a anuntat si el in cursul acestei zile ca productia a fost oprita la cele patru uzine din Spania. Potrivit surselor citate de AFP, dupa-amiaza sunt programate discutii intre conducerea companiei si sindicate cu privire la o posibila inchidere si a altor uzine.De asemenea, producatorul francez de pneuri Michelin a decis sa intrerupa, timp de o saptamana, productia la uzinele sale din Spania, Franta si Italia.