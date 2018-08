Marca ruseasca, cunoscuta cel mai bine pentru arma automata AK-47, a prezentat joi un prototip retro albastru, CV-1, la o expozitie de armament din Moscova, relateaza publicatia The Guardian.Designul a fost inspirat dintr-un model hatchback sovietic dezvoltat in anii 1970, numit "Kombi", potrivit unui comunicat publicat de Kalasnikov pe site-ul propriu.Compania sa holding, Kalasnikov Concern, a anuntat ca a dezvoltat elemente de ultima generatie pentru supermasina electrica, intre care un invertor revolutionar.Vehiculul are o autonomie de 217 de mile (350 kilometri) cu o singura incarcare."Aceasta tehnologie ne va permite sa ne aflam in randul producatorilor globali de automobile electrice, cum este Tesla, si sa fim concurentul lor. Am fost inspirati de experienta liderilor de pe piata mondiala in dezvoltarea conceptului nostru", a anuntat biroul de presa al Kalasnikov, citat de RIA Novosti.Kalasnikov incearca de mult sa isi extinda brandul, iar recent a lansat o gama de imbracaminte si alte produse civile, de la umbrele la huse pentru telefoanele mobile.Implicarea in domeniul vehiculelor electrice a fost primita cu reactii mixte de catre rusi, iar comentariile publicate pe pagina oficiala de Facebook a companiei au variat de la "Cyberpunk" la "Izh-Zombie"."Tancurile voastre sunt extraordinare, dar ar fi fost mai bine sa stati departe de masini", a scris un utilizator.La inceputul acestei saptamani, utilizatorii au ridiculizat noul robot biped al Kalasnikov. Robotul de culoare aurie, numit "Igorek" pe parcursul etapelor de productie, a deveni imediat subiectul comentariilor pe retelele de socializare....citeste mai departe despre " Producatorul rus de arme Kalasnikov concureaza Tesla cu o supermasina electrica retro (Video) " pe Ziare.com