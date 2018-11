Programul "Prima masina" ar putea fi accesat si de cei care au mai detinut un autovehicul nou

Asta prevede un proiect pentru modificarea si completarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, publicat joi de Ministerul Finantelor Publice (MFP).In prezent, persoanele fizice care acceseaza Programul "Prima masina" trebuie sa indeplineasca cumulativ mai multe conditii printre care si aceea ca nu au mai detinut in proprietate un autoturism nou.In nota de fundamentare se arata ca propunerile de modificare a OUG nr. 66/2014 (privind aprobarea programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, n.r.) vizeazaposibilitatea achizitionarii de catre beneficiarul programului a unui autovehicul nou, pe langa cel clasic cu sistem de propulsie termic (cu motor de ardere interna), si a urmatoarelor tipuri de autovehicule:autovehicul hibrid (...) avand un pret de achizitie de maxim 100.000 lei, la care se adauga TVA, pentru care beneficiarul programului trebuie sa asigure un avans de minim 25% din pretul de achizitie al autoturismului;autovehicul electric hibrid (...), avand un pret de achizitie de maxim 150.000 lei, la care se adauga TVA, pentru care beneficiarul programului trebuie sa asigure un avans de minim 30% din pretul de achizitie al autoturismului;autovehicul pur electric avand un pret de achizitie de maxim 150.000 lei, la care se adauga TVA, pentru care beneficiarul programului trebuie sa asigure un avans de minim 30% din pretul de achizitie al autoturismului.Documentul publicat de MFP arata, totodata, ca ecobonusurile si ecotichetele din Programul " Rabla " vor fi acceptate pentru justificarea achitarii avansului minim obligatoriu prevazut in legislatia aferenta Programului de stimulare cumpararii de autoturisme noi, aprobat prin OG 66/2014.Potrivit initiatorilor, schimbarile preconizate vizeaza cresterea calitatii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, concomitent cu reinnoirea parcului auto, prin dinamizarea achizitiei de autoturisme noi in cadrul Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi si inlocuirea acestora cu autoturisme nepoluante, respectiv prin introducerea achizitiei de autoturisme hibrid, electric hibrid si pur electric.Citeste si:Masinile electrice s ...citeste mai departe despre " Programul "Prima masina" ar putea fi accesat si de cei care au mai detinut un autovehicul nou " pe Ziare.com