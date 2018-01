Vrei sa-ti schimbi masina prin programul Rabla? Iata care sunt conditiile in 2018

la achizitionarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie care genereaza o cantitate de emisii de maximum 98 g CO2/km in regim de functionare mixt, se acorda un ecobonus in valoare de 1.000 lei;

la achizitionarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie hibrid, se acorda un ecobonus in valoare de 1.700 lei.

Insa ramane de vazut cat va trebui sa asteptam pentru a putea face acest lucru, caci inca nu s-a stabilit data la care se da startul perioadei de inscriere.Totusi, regulile sunt deja stabilite, printr-un ordin dat de ministrul Mediului anul trecut, care se aplica in perioada 2017-2019.In primul rand, cuantumul primei de casare este de 6.500 lei. Aceasta se acorda in functie de cantitatea de emisii de CO2/km generata de sistemul de propulsie al masinii noi, in regim de functionare mixt. Mai exact, nu trebuie sa depaseasca 130 de grame de dioxid de carbon pe km.La prima de casare se poate adauga un ecobonus, in urmatoarele conditii:Ecobonusurile se pot cumula daca masina indeplineste ambele conditii, ceea ce insemna ca suma maxima pe care o poate obtine un proprietar de autovehicul la achizitia unuia nou, dupa casarea celui vechi, este deCantitatea de emisii de CO2/km in regim de functionare mixt este cea inscrisa in certificatul de conformitate al autovehiculului nou.Pentru a obtine prima de casare, masinile scoase din circulatie trebuie sa aiba o vechime de cel putin opt ani, adica sa fi fost inmatriculate initial in Romania inainte de 1 ianuarie 2011.Citeste mai departe despre " Programul Rabla 2018: Care sunt conditiile " pe Ziare.com