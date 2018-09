Gratiela Gavrilescu a declarat, sambata, la o actiune de ecologizare in localitatea Baicoi, judetul Prahova, ca de luni vor fi acordate din nou tichete pentru programul Rabla, care a fost suplimentat la rectificarea bugetara cu 198 de milioane de lei."De luni va incepe programul Rabla. Cele 30.000 de prime de casare aprobate prin rectificare vor putea fi accesate de catre romani. Acordam in continuare aceeasi prima de casare de 6.500 de lei, putem sa cumulam aceasta suma de casare, daca cumparam o masina hibrid primim inca 1.700 de lei, iar in cazul masinilor cu emisii de 98 de grame la suta de kilometri bonusul este de o mie de lei", a afirmat ministrul Mediului.Gratiela Gavrilescu a precizat ca programul Rabla Plus continua pentru masinile electrice sau hibrid."Asta inseamna si siguranta in circulatie, dar inseamna un lucru extraordinar de important, sa folosim masini care nu polueaza", a mai spus ea.Ministrul Mediului a anuntat totodata ca din anul 2019 programul Rabla va continua si ca ministerul de resort isi propune ca pentru anul viitor sa pastreze aceeasi suma, care sa fie echivalenta cu 50.000 de masini noi introduse pe piata.Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului pentru Mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) pentru anul 2018, rectificat, astfel ca programul Rabla Clasic va fi suplimentat cu 198 milioane lei, atat pentru persoane fizice, cat si pentru persoane juridice, ceea ce reprezinta un numar de 30.000 de prime de casare noi.Citeste si Rabla 2019 ar putea primi doar masinile cu ITP valabil ...citeste mai departe despre " Programul Rabla se reia de luni. 30.000 de noi prime de casare " pe Ziare.com