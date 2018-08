Potrivit avocatnet.ro, propunerea a fost facuta de Ministerul Mediului printr-un proiect de ordin. Pentru a se putea aplica, actul normativ are nevoie de semnatura ministrului Mediului si publicarea in Monitorul Oficial.Si in 2018 a existat o astfel de propunere, insa nu a fot bine primita de proprietarii de masini vechi, astfel incat s-a renuntat la ea. Acum, romanii care renunta la masinile vechi si vor sa beneficieze de programul Rabla trebuie sa aiba un autoturism mai vechi de 8 ani, iar ITP-ul valabil nu este obligatoriu.Iata aici si alte detalii - Programul Rabla 2018: Care sunt conditiileO alta schimbare fata de acest an va fi ca in 2019, masinile care se vor putea achizitiona cu banii obtinuti prin program vor trebui sa genereze cel mult 120 g CO2/km, spre deosebire de limita din acest an - de 130 g CO2/km.In plus, beneficiarii care aleg sa isi cumpere un motor care nu genereaza mai mult de 96 g CO2/km vor putea primi un ecobonus de 1,000 de lei, iar cei care opteaza pentru un autoturism nou cu motor hibrid primesc un ecobonus de 1,700 de lei.Anul viitor, prima casare va avea aceeasi valoare ca in acest an, respectiv 6,500 de lei.Citeste si:Un nou program Rabla, doar pentru bucuresteni, cu vouchere de 1.000 de euro - proiectProgramul Rabla 2018: In premiera, microbuzul este eligibil pentru casare ...citeste mai departe despre " Rabla 2019 ar putea primi doar masinile cu ITP valabil " pe Ziare.com