RAR extinde valabilitatea certificatelor de atestare ale inspectorilor ITP

"Avand in vedere situatia speciala existenta, in vederea limitarii deplasarilor si a contactelor personale, programele de reatestare a inspectorilor ITP si a conducatorilor de ateliere auto au fost suspendate pentru o perioada de 3 luni.Pentru ca aceasta suspendare sa nu afecteze activitatea statiilor ITP si a atelierelor auto, la propunerea RAR, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor a adoptat Ordinul nr. 766/11.03.2020, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 214/17.03.2020, prin care se extinde valabilitatea certificatelor de atestare ale inspectorilor ITP si ale conducatorilor de ateliere auto cu 3 luni", a anuntat RAR pe Facebook Astfel, toate certificatele de atestare ale inspectorilor ITP si ale conducatorilor de ateliere auto emise pana la data de 16 martie 2020 isi extind valabilitatea cu 3 luni de la data expirarii inscrisa in certificatul existent.Reprezentantii RAR au precizat ca nu vor fi emise noi certificate si nu vor fi modificate cele existente, extinderea efectuandu-se informatic.Nu este necesara contactarea RAR in vederea extinderii valabilitatii; in cazul aparitiei unor probleme legate de acest aspect se va contacta personalul RAR - Compartimentul Evaluare si Instruire Personal prin mijloacele de contact prevazute pe site-ul RAR www.rarom.ro, la rubrica Informatii utile / Atestarea inspectorilor ITP; Reatestarea inspectorilor ITP, respectiv Informatii utile / Atestari conducatori ateliere.