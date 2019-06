Ordonanta de urgenta care reglementeaza serviciile de ridesharing precum Uber, Bolt si Clever, a fost avizata, marti, de Guvern.Miercuri, Uber a anuntat ca acesta reprezinta un pas important pentru modernizarea serviciilor de transport in Romania."Este un pas important pentru modernizarea serviciilor de transport in Romania si o veste foarte buna pentru soferii parteneri si pentru utilizatori, care au acum mai multe optiuni - transport in comun, taxi sau servicii alternative. Apreciem dialogul avut atat cu Guvernul, cat si cu Parlamentul de-a lungul acestor luni. Fara deschiderea tuturor partidelor, aceasta reglementare nu ar fi fost posibila.Ne dorim sa lucram cu autoritatile si cu ceilalti furnizori de transport, inclusiv soferii de taxi, pentru a reduce problemele de trafic din marile orase, cum ar fi aglomeratia, poluarea sau lipsa parcarilor. In tot acest parcurs complicat, a contat foarte mult sustinerea masiva din partea utilizatorilor. Petitia cu cele peste 400.000 de semnaturi adunate in doar 6 zile a aratat tuturor ca romanii sunt pro-inovatie. Le multumim pentru sprijin. Angajamentul nostru este sa #continuam sa le oferim un serviciu sigur si de calitate", au declarat reprezentantii Uber Romania.Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a solicitat, recent, Guvernului sa retraga din dezbaterea publica proiectul de OUG privind transportul alternativ, pentru ca ar incalca legislatia si Constitutia Romaniei. ...citeste mai departe despre " Reactia Uber dupa ce Guvernul a adoptat ordonanta de legalizare a ridesharingului " pe Ziare.com