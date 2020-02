Renault va lansa anul acesta noul Twingo Electric, iar in 2021 va urma Dacia "Urban City Car", a anuntat constructorul auto francez odata cu publicarea rezultatelor financiare.Gama Dacia va include atat un model hibrid, cel mai probabil urmatorul SUV Duster facelift, cat si un model 100% electric.Accelerarea planurilor are loc in contextul in care incepand cu anul viitor fiecare grup auto din Europa va trebui sa se incadreze intr-o medie de 95 de grame de dioxid de carbon per kilometru la nivel de flota.Grupul auto francez Renault a anuntat ca a inregistrat o pierdere neta consolidata de 141 milioane de euro in 2019.Renault si-a stabilit o marja pentru profitul operational de 3-4% in 2020, in scadere de la 4,8% in 2019.Italianul Luca de Meo, fostul sef al brandului Seat detinut de Volkswagen , va prelua din iulie functia de director general al Renault.Vezi si: Renault nu exclude posibilitatea de a inchide unele uzine dupa pierderile din 2019 ...citeste mai departe despre " Renault a anuntat ca va lansa in 2021 primul model electric Dacia " pe Ziare.com