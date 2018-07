Rolls Royce dezvolta un sistem de propulsie pentru taxiul zburator

Firma britanica sustine ca a facut deja planurile pentru un vehicul care poate decola vertical si in care pot incapea 4-5 persoane, numit EVTOL, potrivit BBC.Vehiculul ar putea atinge viteze de 402 km/ora, fiind capabil sa parcurga o distanta de 800 kilometri fara realimentare. Astfel, Rolls Royce se alatura mai multor companii care lucreaza deja la propriile versiuni ale taxiului zburator.Rob Watson, seful Departamentului Electric al Rolls Royce, a declarat: "Suntem in masura sa jucam un rol de lider in lumea emergenta a transportului aerian si, de asemenea, vom cauta sa lucram in colaborare cu mai multi parteneri".Masinile zburatoare au apartinut multa vreme domeniului stiintifico-fantastic, insa companiile de aviatie si cele de tehnologie muncesc din greu pentru a le transforma in realitate. Airbus, Uber si mai multe start-up-uri, dintre care unul finantat de cofondatorul Google Larry Page - numit Kitty Hawk - au anuntat cu totii astfel de proiecte.Producatorul britanic Rolls Royce a marturisit ca initial conceptul pentru EVTOL s-a folosit de tehnologia turbinelor cu gaz pentru a alimenta 6 propulsoare electrice, special concepute pentru a nu fi zgomotoase.Aripile vehiculului s-ar putea roti la 90 de grade, permitand acestuia sa decoleze sau sa aterizeze vertical. De asemenea, masina ar putea folosi heliporturi sau aeroporturi."Credem ca, luand in considerare efortul si munca depuse astazi pentru a dezvolta capabilitati de propulsie electrica, acest model ar putea fi gata, cel mai devreme, la jumatatea anului 2020, in contextul in care poate fi creat un model comercial care sa accepte o astfel de alimentare", sustine Rolls Royce.Compania a promis sa devaluie mai multe detalii in curand.Citeste si:Audi si Airbus vor testa un prototip de taxi zburator in Germania (Video)Seful Boeing: "Taxiurile zburatoare" vor deveni realitate in 10 aniFoarte curand, oamenii vor chema de pe telefon taxiuri zburatoare autonomeSF la un pas sa devina realitate: Taxiuri zburatoare in ParisA fost creata drona taxi: Cat costa si cand va fi disponbila pe piataA.D. ...citeste mai departe despre " Rolls Royce dezvolta un sistem de propulsie pentru taxiul zburator " pe Ziare.com