Romania continua sa fie pe primul loc in UE in privinta mortalitatii din accidente rutiere (raport)

In 2017, 1.951 de persoane au murit pe drumurile publice din tara, adica 99 de persoane decedate la un milion de locuitori, dublu fata de media europeana care este de doar 50 de persoane decedate la un milion de locuitori, scrie Agerpres.Anul trecut a fost al treilea an consecutiv in care numarul de morti din accidente rutiere a crescut. Chiar daca, fata de anul 2010, se observa o reducere cu 18%, faptul ca suntem pe primul loc in Europa la acest capitol ar trebui sa fie un important semnal de alarma pentru cei responsabili, spun reprezentantii API."Desi exista planuri peste planuri (avem chiar o Strategie Nationala de Siguranta Rutiera), acestea raman doar pe hartie. Si mai ingrijorator este ca se incearca relaxarea legislatiei in acest domeniu. Avem legea recent votata de Parlament care nu mai permite Politiei Rutiere sa foloseasca masini radar neinscriptionate si ii obliga pe politisti sa monteze aparatele radar mobile numai in zonele presemnalizate cu indicatoare. Momentan este contestata de Presedinte la CCR si nu produce inca efecte. Speram sa fie respinsa, iar Parlamentul sa realizeze ca nu poate legifera aberatii doar pentru ca initiatorii legii sunt suparati pe Politia Rutiera", se precizeaza in comunicat.si cele cu acostament folosite incorect de soferi (DN2, DN1C), deteriorarea severa sau lipsa elementelor de siguranta (parapete, catadioptri, marcaje), starea proasta a asfaltului si prea putini kilometri de autostrada, mai spun responsabilii API.