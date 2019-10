Romania printre statele membre UE unde majoritatea autoturismelor au motoare pe benzina

Ponderea cea mai mare a autoturismelor echipate cu motoare pe benzina era in Cipru (84%), Finlanda (74%), Danemarca (69%), urmate de Ungaria, Malta, Germania si Romania, unde potrivit datelor din anul 2015, erau 5,155 milioane autoturisme din care 3,242 milioane (62,8%) erau echipate cu motoare pe benzina si 1,906 milioane cu motoare diesel.In schimb, ponderea autoturismelor echipate cu motoare diesel era mai mare de 50% in Franta (68%), Lituania (67%), Luxemburg (62%), Belgia (58%), Spania si Austria (ambele 57%), Letonia si Portugalia (ambele cu 56%) precum si in Irlanda (53%).Utilizarea, combustibililor alternativi precum electricitate, gaze naturale, biocombustibili si altele este cea mai ridicata in Polonia (15%), Lituania (9%), Italia si Letonia (ambele 8%). La acest capitol, Romania este la coada clasamentului in conditiile in care, in anul 2015, erau doar 7.000 de autoturisme care utilizau combustibili alternativi, adica mai putin de 1% din cele 5,155 milioane autoturisme.