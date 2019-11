In medie, in perioada 2015-2017, in Uniunea Europeana au fost raportate 697.000 de autovehicule furate intr-un an, in scadere cu 29% fata de o medie anuala de 983.000 de autovehicule furate in perioada 2008-2010.Potrivit Eurostat, in majoritatea statelor membre tendinta a fost una in scadere.Exceptie fac Irlanda, Grecia, Spania, Letonia, Malta, Romania, Anglia si Tara Galilor, unde s-a inregistrat o crestere intre 2016 si 2017.In cazul Romaniei, de la o medie de 2.618 autovehicule furate in perioada 2008-2010 s-a ajuns la o medie de 2.983 de autovehicule furate in perioada 2015-2017.Cel mai mare numar de autovehicule furate in Romania s-a inregistrat in anul 2014, cand au fost raportate la politie 5.428 de autovehicule furate.Vezi si Top 6 masini in 2019 ...citeste mai departe despre " Romania, una din tarile UE cu cele mai putine masini furate " pe Ziare.com