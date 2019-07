Rusii de la Yango introduc functii noi in Romania: Comanda mai multor calatorii simultan si rezervarea unei curse pentru altcineva

Astfel, aplicatia permite comanda mai multor calatorii simultan, de pe acelasi telefon. Utilizatorii pot comanda pana la trei masini in acelasi timp de pe un singur dispozitiv mobil.Pentru a comanda mai multe calatorii de pe acelasi telefon, utilizatorul trebuie sa aleaga optiunea "Mai comandati o masina", care devine activa pe ecranul telefonului cand aplicatia incepe sa caute prima masina. Apoi, pe ecran vor aparea mici ferestre cu informatii despre statusul calatoriilor, timpul de sosire al masinilor si alte detalii despre fiecare calatorie.De asemenea, este posibila rezervarea unei calatorii pentru o alta persoana. Utilizatorul trebuie sa acceseze optiunea "Cursa pentru o alta persoana" din meniul "Preferinte", disponibil in ecranul de comanda sau apasand direct butonul "O alta persoana", daca este selectata o alta adresa de preluare decat locatia actuala. Utilizatorul este invitat sa selecteze persoana de contact din agenda telefonului sau sa introduca manual numarul de telefon al acesteia. Toate detaliile cursei vor fi transmise direct pasagerului prin SMS.O alta functionalitate estetraducerea automata a conversatiei cu soferul in chat. Utilizatorii au disponibile optiunile de apelare sau conversatie in chat cu soferul. O functionalitate utila, in special pentru expati sau turisti, este traducerea in timp real a conversatiei din chat, activata automat in cazul in care setarile de limba ale dispozitivelor mobile ale utilizatorului si soferului nu sunt aceleasi. Aceasta optiune este valabila pentru circa 100 de limbi.Reprezentantii Yango anunta ca este posibila si partajarea locatiei in timp real cu soferul. In mod normal, este nevoie de acces la GPS pentru a gasi cel mai potrivit punct de imbarcare - locul exact unde ar trebui sa trimita o masina utilizatorului. La Yango daca se refuza accesul permisiunii la datele privind locatia, se poate introduce manual adresa punctului de imbarcare la care se doreste sa se comande o masina."Acelasi lucru este valabil si pentru alte permisiuni: daca nu se doreste sa se ofere o anumita permisiune (sau chiar nicio permisiune), se poate refuza accesul pur si simplu. Aplicatia va continua sa functioneze si se vor putea plasa comenzi in mod obisnuit", transmit reprezentantii Yango.De asemenea, daca utilizatorul doreste sa activeze permisiunea de acces a aplicatiei Yango ...citeste mai departe despre " Rusii de la Yango introduc functii noi in Romania: Comanda mai multor calatorii simultan si rezervarea unei curse pentru altcineva " pe Ziare.com