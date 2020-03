S-au inchis fabricile Dacia de la Mioveni si Ford de la Craiova

Angajatii fabricii Ford de la Craiova vor intra in somaj tehnic incepand de joi si vor beneficia de o indemnizatie de 78% din salariul de baza, dupa ce conducerea grupului a luat decizia de a suspenda temporar, din 19 martie, productia la principalele fabrici din Europa."Este de asteptat ca suspendarea temporara a productiei sa dureze cateva saptamani, in functie de evolutia acestei pandemii, de restrictiile impuse la nivel national, de constrangerile legate de lucrul cu furnizorii, dar si de nevoile de stoc ale dealerilor.Aceasta masura este luata in contextul restrictiilor impuse de guvernele nationale in privinta transportului si contactelor personale, astfel ca vanzarile de masini si componentele sunt afectate la nivelul intregului continent.Pe durata opririi temporare a productiei, angajatii Ford Craiova se vor afla in somaj tehnic si beneficiaza de o indemnizatie de 78% din salariul de baza, precum si de celelalte drepturi prevazute de lege pentru astfel de situatii," se mentioneaza intr-un comunicat Ford.Presedintele Ford Europa, Stuart Rowley, a subliniat ca, desi impactul coronavirusului in fabricile companiei a fost unul limitat pana in prezent, efectele sale asupra angajatilor, dealerilor, furnizorilor si clientilor, precum si asupra societatii europene sunt fara precedent."Din cauza impactului dramatic pe care il are aceasta criza asupra pietei auto europene si asupra industriei furnizorilor - si tinand cont de actiunile recente ale tarilor pentru a restrictiona toate calatoriile si contactele personale, in afara de cele esentiale - vom opri temporar productia in principalele noastre fabrici din Europa continentala.In momente dificile ca acesta, trebuie sa ramanem uniti si sa punem oamenii pe primul loc. Noi, la Ford, vom face tot ce putem in saptamanile urmatoare pentru a ajuta la depasirea acestei crize, pentru a reduce raspandirea si pentru a atenua efectele pe cat posibil", a spus Rowley.Si Automobile Dacia intrerupe, joi, productia la uzinele din Mioveni, pana pe data de 5 aprilie, in contextul pandemiei de coronavirus, iar 13.500 de angajati vor fi in somaj tehnic."Compania anticipeaza ca activitatea comerciala va fi reluata rapid dupa incheierea crizei sanitare. La momentul respectiv vor fi implementate masuri corespunzatoare, in acord cu partenerii sociali, ceea ce va permite companiei sa raspunda cererii comerci ...citeste mai departe despre " S-au inchis fabricile Dacia de la Mioveni si Ford de la Craiova " pe Ziare.com