Scandalul diesel e departe de a fi rezolvat. In ce stare e ancheta si care e situatia pentru fiecare producator auto vizat

A inceput cu VW, apoi piesele de domino s-au rasturnat una dupa alta.Intre timp numerosi fabricanti de automobile germani sunt implicati in scandalul noxelor masluite. Se fac anchete si au fost depuse nenumarate plangeri. Actionarii VW acuza concernul ca i-a informat mult prea tarziu despre scandalul ce statea sa izbucneasca in SUA.In plus, proprietarii de automobile, nu doar cei care detin modele VW, cer plati compensatorii sau returnarea banilor, fiindca au sentimentul ca au fost inselati.Intre timp, Oficiul Federal pentru Circulatie Motorizata (KBA) din Germania a ordonat in masa returnarea catre fabricanti a unor tipuri de automobile.Iata cum se prezinta situatia actuala:Chiar daca stirile privindu-i pe alti fabricanti distrag atentia de la asta, pentru VW scandalul noxelor ramane o mare batalie din punct de vedere juridic. Concernul a recunoscut in 2015 ca a masluit testele de noxe de esapament la milioane de automobile cu motor diesel si de atunci se confrunta cu o severa criza.In Germania, fabricantul din Wolfsburg a trebuit sa retraga de pe piata aproximativ 1,5 milioane de automobile VW dotate cu softul de masluire a testului de noxe. La acestea s-au adaugat inca aproape un milion de automobile fabricate de celelalte marci din portofoliul VW.La nivel mondial, numarul automobilelor retrase se ridica la nu mai putin de 11 milioane.Procurorii din Braunschweig ancheteaza aproape 50 de prezumtivi vinovati, dar pana acum nu a fost intocmit niciun act de acuzare. Fostul presedinte al Consiliului de Administratie al VW, Martin Winterkorn, este cercetat pentru prezumtiva manipulare a pietei, la fel ca si succesorul sau Herbert Diess si seful Consiliului de Supraveghere VW, Hans Dieter Potsch. Lor li se reproseaza ca i-au informat prea tarziu pe actionari despre consecintele scandalului diesel. Winterkorn este, de asemenea, cercetat pentru inselaciune.Si justitia din SUA vrea sa-i ceara socoteala pentru aceeasi infractiune, eliberand deja un mandat de arestare pe numele sau. Procurorii il acuza si de conjuratie in scopul incalcarii legilor de protectie a mediului si de inducere in eroare a institutiilor americane.AudiAceasta marca din subordinea VW tocmai a atins luni punctul culminant