Se adopta sau nu Ordonanta Uber? Iata ce schimbari ar aduce pentru soferi si pentru clienti

De fapt, Guvernul a promis inca de la finele lunii martie ca, in doar 3 saptamani, va adopta o ordonanta de urgenta care sa legalizeze serviciile de ridesharing (cum sunt Uber si Bolt - ex-Taxify), dar si pe cele de ridehailing (cum e Clever Taxi).Ulterior, ministrii care isi asumasera emiterea ordonantei - adica Razvan Cuc si Daniel Suciu - au dat inapoi, sustinand ca, de fapt, un asemenea act normativ nu poate fi dat peste noapte. Cei doi membri ai Cabinetului Dancila au anuntat, in schimb, la inceputul lunii aprilie, ca s-au infiintat comisii care lucreaza la intocmirea unui draft de ordonanta pentru legalizarea transportului alternativ.Intre timp, a intrat, insa, in vigoare "Ordonanta taximetristilor", care prevede ca soferii de Uber si Taxify pot fi amendati cu pana la 5.000 de lei si pot ramane vreme de 6 luni fara placute de inmatriculare daca sunt surprinsi facand transport de persoane contra cost.In repetate randuri, Razvan Cuc si Daniel Suciu au spus nu si-au propus sa dea ordonante care sa faca rau societatilor ca Uber si Bolt. Dar nici n-au facut nimic pentru a-i ajuta pe soferii care erau opriti in trafic si amendati.In cele din urma, dupa mai multe discutii cu industria ridesharing-ului, Ministerul Transporturilor a reusit, pe 23 mai, sa lanseze in dezbatere publica un proiect de ordonanta care sa legalizeze serviciile de transport alternativ din marile orase ale tarii.Ulterior - desi nu obisnuiesc sa revizuiasca atat de insistent inititativele legislative - autoritatile au modificat de doua ori textul proiectului de OUG lansat in dezbatere pe 23 mai. Asa se face ca pe 7 iunie a aparut un nou proiect de "ordonanta Uber". La randul sau, acesta a fost inca o data modificat. In consecinta, dupa numai 3 zile, o noua forma a proiectului de ordonanta a fost pusa in dezbatere publica.La ce rezultate s-a ajuns dupa negocierile indelungateCateva detalii despre modul in care s-a negociat pentru lansarea in dezbatere a 3 variante ale ordonantei a oferit pentru Ziare.com Catalin Codreanu, presedintele Asociatiei pentru Economie Digitala (din care fac parte Uber, Bolt si Clever Taxi)."Au fost mai multe aspecte asupra carora noi am insistat, la discutii, pentru a ne asigura ca ordonanta de u ...citeste mai departe despre " Se adopta sau nu Ordonanta Uber? Iata ce schimbari ar aduce pentru soferi si pentru clienti " pe Ziare.com