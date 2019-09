Sefii Volkswagen isi pastreaza functiile, desi procurorii i-au pus sub acuzare in scandalul emisiilor

Comitetul de supervizare al VW a precizat ca nu a gasit dovezi ca Herbert Diess si Hans Dieter Poetsch au informat prea tarziu pietele de capital de riscurile legate de scandalului care a izbucnit in septembrie 2015."De aceea va fi continuata colaborarea de succes cu presedintele si directorul general", se arata intr-un comunicat al Comitetului de supervizare, dupa sedinta extraordinara care a avut loc miercuri.Directorul general al Volkswagen, Herbert Diess, fostul director general Martin Winterkorn si presedintele Hans Dieter Poetsch sunt acuzati ca in mod intentionat nu i-au informat la timp pe investitori de impactul financiar al scandalului. Din acest motiv, ei au influentat in mod necorespunzator pretul actiunilor companiei, a precizat Procuratura din Braunschweig.Avocatul lui Diess sustine ca directorul general nu ar fi putut anticipa turbulentele de pe pietele financiare si si-a efectuat in continuare atributiile.Winterkorn a demisionat la cateva zile dupa izbucnirea scandalului. In 2017, el le-a declarat autoritatilor ca nu a stiut mai devreme de manipularea emisiilor.Dupa ce oficialii VW au recunoscut falsificarea rezultatele testelor antipoluare, actiunile grupului german au scazut la Bursa de la Frankfurt cu pana la 37%. Daca investitorii ar fi stiut din timp de manipularea emisiilor, ei ar fi putut sa-si vanda mai devreme actiunile sau nu ar fi facut achizitii, au argumentat reclamantii.Pe plan global, Volkswagen a platit pentru implicarea in scandalul emisiilor aproximativ 30 de miliarde de euro (33,5 de miliarde de dolari). In mai, compania a anuntat ca a pus deoparte inca un miliard de euro (1,1 miliarde de dolari) pentru cheltuieli juridice.Investitorii au pierdut milioane de euro in septembrie 2015, cand Volkswagen a recunoscut ca a echipat 11 milioane de vehicule vandute la nivel mondial cu un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel.Citeste si:Grupul Volkswagen a fost amendat cu 1,2 miliarde de dolari in scandalul emisiilorFostul director general al Volkswagen, inculpat in SUA in scandalul emisiilor ...citeste mai departe despre " Sefii Volkswagen isi pastreaza functiile, desi procurorii i-au pus sub acuzare in scandalul emisiilor " pe Ziare.com