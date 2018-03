Seful Boeing: "Taxiurile zburatoare" vor deveni realitate in 10 ani

Dennis Muilenburg crede ca asa-numitele taxiuri zburatoare, care vor transporta pasagerii in orase, vor deveni realitate mult mai repede decat ne imaginam.In prezent, sunt deja create prototipuri functionale, tehnologia necesara fiind disponibila. Era vehiculelor urbane zburatoare este suficient de aproape pentru ca autoritatile sa inceapa deja sa se gandeasca la regulile viitoarelor sosele 3D, este de parere CEO-ul Boeing.Muilenburg nu este singur in optimismul sau. Acesta este sustinut si de un recent studiu realizat de Deloitte, care vorbeste despre drone comerciale cu 2-5 locuri ce vor arata ca o evolutie a elicopterelor actuale si care vor incepe sa intre pe piata inca din 2020.Boeing a cumparat anul trecut Aurora Flight Sciences, o companie care dezvolta taxiuri zburatoare impreuna cu Uber, alt nume important care investeste atat in masini autonome, cat si in vehicule zburatoare.Aurora activeaza in acest domeniu inca din anii '80 si are in portofoliul sau una dintre cele mai avansate masini zburatoare - un vehicul zburator electric autonom, numit eVTOL. Primele zboruri-test publice ale eVTOL vor incepe peste doi ani.Si principalul rival al Boeing, Airbus, experimenteaza in acest domeniu si chiar pare sa fie un pas inainte. A3, divizia din Silicon Valley a Airbus, a realizat deja la finalul lunii ianuarie primul test al taxiului aerian autonom Vahana.Din cauza numeroaselor complicatii si masuri de siguranta care trebuie luate, cel mai probabil transportul oamenilor pe calea aerului in cadrul metropolelor va fi precedat de dronele care vor transporta marfuri, precum cele folosite de Amazon pentru livrari.Citeste si:Foarte curand, oamenii vor chema de pe telefon taxiuri zburatoare autonomeTaxiul zburator care nu polueaza intra in teste in acest anSF la un pas sa devina realitate: Taxiuri zburatoare in ParisA fost creata drona taxi: Cat costa si cand va fi disponbila pe piataO masina zburatoare ar putea aprinde flacara olimpica la Jocurile Olimpice de la Tokio (Video)Airbus lanseaza masina care se descurca si pe sol si in aer si se conduce singura (Video) ...citeste mai departe despre " Seful Boeing: "Taxiurile zburatoare" vor deveni realitate in 10 ani " pe Ziare.com