Sentinta istorica in Germania: Masinile diesel vechi pot fi interzise in zone din marile orase

Instanta s-a pronuntat intr-un litigiu in care guvernul german a contestat interdictia aplicata autoturismelor cu motoare pe motorina de autoritatile din Stuttgart si Dusseldorf, scrie BBC.In respectivele cazuri, grupul de lobby pentru protectia mediului, Deutsche Umwelthilfe (DUH), a obtinut in instantele locale sentinte prin care se instituiau aceste interdictii. Guvernul federal nu a fost de acord cu masura si a contestat-o la Curtea din Leipzig, care a respins apelul.Sursa citata scrie ca, de acum, orasele germane care se confrunta cu probleme mari din cauza poluarii pot interzice masinile cu motoare diesel ce au norme de poluare mici in anumite zone pentru a tine sub control acest fenomen.Aproximativ 70 de orase din Germania au raportat anul trecut depasirea nivelului maxim admis de oxizi de nitrogen, NOx.Specialistii se asteapta ca aceasta sentinta din Germania sa creeze un precedent pentru intreaga Uniune Europene.Marile aglomerari urbane au mari batai de cap cu respectarea normelor de poluare ale comunitatii europene, iar posibilitatea de a interzice accesul autoturismelor diesel in anumite zone ar putea rezolva o buna parte a problemei.De asemenea, se asteapta ca sentinta din Germania sa afecteze productia de autoturisme pe motorina, productie care este intr-un declin pronuntat dupa scandalul Dieselgate.Ce se intampla in Bucuresti?In Capitala Romaniei, primarul Gabriela Firea a anuntat ca vrea sa instituie o taxa pentru autoturismele care intra in centrul orasului. Ar fi vorba despre o taxa aplicabila tuturor masinilor, nu doar celor mai poluante.In schimb, tot primaria condusa de Firea a decis sa cumpere nu mai putin de 400 autobuze noi, acestea urmand a avea motoare diesel.Mijloacele de transport in comun vor circula inclusiv prin centrul Capitalei.