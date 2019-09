Serviciu premium de car-sharing - 100% electric cu masini BMW, lansat in Constanta

Manifestarile au debutat, luni, cu Forumul de Mobilitate Urbana Durabila, in cadrul caruia primaria a prezentat masurile luate pentru incurajarea si facilitarea mobilitatii."Planul de mobilitate urbana durabila urmareste realizarea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil si sigur, care sa promoveze dezvoltarea si care sa asigure o buna calitate a vietii. Sunt vizate: transportul in comun; transportul nemotorizat; intermodalitatea; siguranta rutiera urbana; transportul rutier, in miscare si stationar); logistica urbana; gestionarea mobilitatii; sistemele de transport inteligente", au mentionat reprezentanti ai Primariei Constanta, in cadrul forumului.Tot luni, municipalitatea si o unitate bancara au lansat, oficial, primul serviciu de car-sharing 100% electric din Constanta, dupa ce sistemul a fost implementat in Bucuresti.Noul model de furnizare de servicii de mobilitate din Romania - BCR eGo este oferit de o banca si utilizeaza exclusiv vehicule electrice premium - BMW i3, ce pot fi inchiriate."Saptamana aceasta, la nivelul municipiului Constanta se desfasoara mai multe actiuni ce se circumscriu participarii noastre in cadrul unui efort european de a incuraja mobilitatea, (...). Acest sistem de car sharing va intra usor, usor in stilul de viata al constantenilor si turistilor. (...) Masinile electrice in acest sistem de car sharing, alaturi de biciclete, de trotinete electrice, alaturi de mersul pe jos, pe care sper sa il incurajam din ce in ce mai mult sa devina un stil de viata. (...) Avem un proiect pentru 18 statii electrice, numar care se va adauga la statiile electrice deja existente pe raza municipiului Constanta", a declarat primarul Decebal Fagadau la lansarea proiectului.Potrivit acestuia, constantenii si turistii care au masini electrice sau hibrid vor beneficia de parcare gratuita atat in Constanta, cat si in statiunea Mamaia.Flota eGo poate fi accesibila tuturor posesorilor de card bancar, indiferent de banca emitenta si, conform initiatorilor proiectului, costurile variaza intre 20 de lei pentru 30 de minute si 1,3 lei pe minut.In saptamana mobilitatii, pe 17, 18 ...citeste mai departe despre " Serviciu premium de car-sharing - 100% electric cu masini BMW, lansat in Constanta " pe Ziare.com