Sfaturi pentru inchirierea unei masini

Inchirierea unei masini din aeroport este convenabila atunci cand ajungi intr-un oras nou. Dar aceasta comoditate poate veni cu un cost ridicat, din cauza taxelor mari de aeroport.Inainte de a inchiria, compara preturile masinilor din aeroport cu cele pe care le poti inchiria din oras, de la PHP rent a car . Asigura-te ca iei in calcul si costul unui taxi pana la agentia de inchiriere de masini.Poti rezerva o masina la un pret foarte avantajos, daca alegi sa rezervi online din timp. Astfel, ai garantia ca masina pe care o doresti este disponibila. Daca alegi sa mergi la biroul de inchirieri inainte de plecarea in vacanta, risti sa gasesti foarte putine masini disponibile, si evident, poti plati un pret mai mare.Alege orele de preluare si predare a masinii astfel incat sa iti lasi loc de mici intarzieri. Multi oameni nu isi dau seama ca masina pe care au inchiriat-o nu ii va astepta daca intarzie foarte mult., adauga o ora in plus pentru a trece prin controlul pasaportului si pentru a-ti ridica bagajul. Daca zbori catre o destinatie populara in sezon de varf, ar trebui sa iei in calcul cel putin doua ore in plus. Unele companii de inchiriere percep taxe intarziate, asa ca verifica timpul calatoriei, orele petrecute in aeroport si in trafic.Unii oameni vor sa conduca doar masini cu care sunt familiarizati, dar masinile sunt oferite spre inchirire in functie de disponibilitate. Acest lucru inseamna ca poti obtine orice masina de tip similar cu cea pe care ai rezervat-o. Asadar, nu merita sa-ti faci griji daca alegi un- poti oricand sa primesti oricare dintre aceste masini, sau cu totul alta., cum ar fi un scaun pentru copil, sau un dispozitiv GPS. Deci, pentru a evita orice criza de ultima ora, ar trebui sa iei cu tine aceste echipamente. Vei economisi taxa de inchiriere zilnica, si vei avea garantia ca nu iti vor lipsi elementele esentiale din vacanta in familie.Nu ezita sa-i ceri agentului de inchiriere sa-ti explice tot ceea ce nu intelegi. Asigura-te ca ai inteles cum trebuie returnata masina, care este politica de combustibil, daca exista taxe locale si daca esti taxat pentru orice altceva.