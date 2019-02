Sharing-ul de trotinete electrice, cea mai noua oportunitate de afacere in Romania

Concret, in urma datelor obtinute de pe dispozitivele GPS, in orele de varf, cei care tranziteaza capitala tarii au nevoie de aproximativ 50 de minute in plus pentru a parcurge aceeasi distanta in conditiile unui trafic fluid. La capitolul nivelului general de aglomeratie, Bucuresti ocupa locul 5, dupa Mexico City, Bangkok, Jakarta si Chongking. Aglomeratia orasului este produsa de cele 1,3 milioane de vehicule inregistrate aici, dar si de zecile de mii de masini care tranziteaza zilnic orasul. Specialistii avertizeaza ca am ajuns in acest punct pentru ca reteaua de transport a ramas la fel ca in anii '80, iar numarul de masini a crescut enorm de mult. Din pacate nu avem nici drumuri si nici un transport in comun decent ca si alternativa. Metroul ar fi cea mai buna varianta, insa aglomeratia de acolo ne arata ca si acesta este depasit la orele de varf.In acest moment, singura optiune ce pare cu adevarat ca poate functiona, o reprezinta vehiculele electrice: trotinete, scutere, biciclete. Sa luam drept exemplu o trotineta electrica, aceasta are o multime de beneficii si avantaje:- manevrabilitate foarte usoara;- costuri de achizitie si intretinere mici in comparatie cu alte vehicule;- extrem de portabile, le puteti plia si lua in orice loc;- castigati timp atunci cand aveti de mers prin aglomeratie, va strecurati foarte usor pe unde doriti;- nu trebuie sa mai cautati locuri de parcare;- nu polueaza - nu emite particule de carbon in atmosfera;- nu mai pierdeti ore in sir in trafic;- sunt foarte distractive.Bicicleta electrica, trotineta electrica sau chiar un scuter electric pot ajuta la decongestionarea traficului si pot diminua foarte mult timpul pierdut pentru a merge din punctul A in punctul B, indiferent ce destinatii din oras ar repezenta aceste puncte. Solutia este una simpla si usor de realizat, trebuie doar ca tot mai multi oameni sa incerce macar o data o astfel de experienta cu un vehicul electric pentru a ii vedea adevaratele avantaje.De aceea, un serviciu de ride-sharing trotinete electrice sau chiar o flota de trotinete pentru o companie ce obisnuieste sa ofere mijloace de transport angajatilor ar putea reprezenta o buna oportunitate. Asa cum in alte tari functioneaza cu foarte mare succes servicii precum Lime sau Bird, asa ar putea acest mod de business sa functioneze si in Romania.Este adevarat ca in prezent in Bucuresti, de exemplu, nu avem suficiente piste de biciclete / trotinete si oamenii se pot simti in pericol. Insa, cu cat vor fi mai multi cei care vor folosi un astfel de mijloc de transport, cu atat numarul masinilor va scadea, traficul va fi mai lejer, iar gradul de periculozitate mai mic. Suntem probabil toti constienti ca sosele si bulevarde noi nu au unde sa se mai faca in Bucuresti, tot orasul este si asa sufocat, insa pentru piste de biciclete si trotinete este loc, de aceea continuam sa afirmam ca aceasta ar fi cea mai buna solutie pentru a decongestiona traficul.Daca numarul de biciclete/ trotinete electrice ar creste, cel mai probabil si autoritatile se vor vedea obligate sa construiasca piste noi. Daca vreti, putem sa discutam despre cel mai bun exemplu, Amsterdam. Acolo, in prezent, numai 24% din cursele drumurile zilnice facute de locuitori se fac cu masina. Povestea bicicletelor in acest oras incepe inca din anul 1971 cand numarul mare de accidente i-au facut pe cei de acolo sa inceapa sa construiasca pistele speciale pentru biciclete. Cum spun si localnicii din Amsterdam, ei nu au avut in gene mersul pe bicicleta, tot ce au acum au invatat sa construiasca. Astfel, in prezent, in Amsterdam exista 767 de km de piste pentru biciclete/trotinete, peste 140 de magazine specializate, peste 880000 de biciclete pe strazi, peste 10000 de parcari si peste 58% dintre locuitori care merg zilnic pe bicicleta. Cifrele pot parea uriase, insa prin educatie si vointa, orice oras poate ajunge rapid la performante asemanatoare.In anul 2018 recent incheiat, si in Romania industria bicicletelor si trotinetelor electrice s-a dezvoltat extraordinar de mult. Daca prin 2017 rar auzeam de aceste vehicule, sa nu mai zicem ca nu le vedeam pe strazi, acum tot mai multi oameni apeleaza la acest mijloc de transport. Poate in alte tari aceste vehicule electrice sunt deja vechi, insa in Romania ele acum apar si trendul pare sa fie unul pozitiv, cu foarte multe oportunitati.Pe piata din Romania apar tot mai multe companii care produc sau importa trotinete si scutere electrice, iar una dintre ele este si Smart Products I&D SRL. 