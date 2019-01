Simti ca masina ta nu se mai conduce la fel de comod ca inainte? Sistemul de suspensii poate fi problema

Atunci cand masina nu mai este stabila in curbe sau cand orice groapa este resimtita puternic de catre pasageri, este clar ca trebuie sa facem o vizita la service auto sector 1 sau in orice alta parte din tara.Daca instinctul iti spune ca masina nu se mai conduce la fel de usor ca inainte, chiar nu este cazul sa il ignori. Aceasta problema poate fi cauzata de sistemul de suspensii, si este important sa stii ca defectiunile acestuia pot duce chiar la modificarea distantei de franare, iar consecintele pot fi devastatoare. Service auto sector 2 de exemplu, pot face toate verificarile necesare pentru a va confirma sau infirma banuielile, si pot schimba intregul sistem de suspensii, atunci cand este necesar.Avand in vedere importanta acestuia in mentinerea unui nivel ridicat de siguranta al masinii, este imperios necesar ca orice operatiune efectuata asupra amortizoarelor si pieselor conexe sa se faca doar de catre personal specializat.Tot in serviceul auto, indiferent ca este vorba de un service auto sector 3 sau de un oras mic de provincie, vei afla si cat de necesar este ca schimbarea sistemului de suspensii sa se faca nu doar la uzura extrema, ci si la fiecare circa 60.000 kilometri.O idee buna este ca, la schimbarea sistemului de suspensii, sa optati pentru piese de calitate superioara, care sa nu se uzeze cu usurinta si care sa va permita sa conduceti in siguranta si bucurandu-va de tot confortul pe care il poate oferi masina.