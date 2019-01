Skoda lanseaza un nou SUV: Iata cum arata cel mai nou model din gama producatorului ceh

Noul model adauga cateva aspecte noi spectaculoase, inclusiv farurile divizate, cu luminile de zi in partea superioara. Acest detaliu de design este o noutate la Skoda.In partea din fata, Skoda Kamiq beneficiaza de o grila lata a radiatorului, cu lamele duble, o caracteristica specifica tuturor modelelor SUV ale marcii Skoda. Totodata, grila continua liniile sculpturale distinctive ale capotei motorului. Linia tornado marcanta alungeste vizual automobilul si este in armonie cu linia dinamica a plafonului.Spoilerul argintiu robust din fata subliniaza designul off-road al modelului. In fata atrage in mod deosebit atentia noul design al farurilor LED, compuse din cate doua unitati optice, cu luminile de zi pozitionate in partea superioara, ceea ce este o noutate pentru marca Skoda.De asemenea, Kamiq este prima Skoda cu lumini de semnalizare dinamice in fata si in spate. Lentilele farurilor au efecte similare cristalului si, alaturi de LED-uri, accentueaza alura premium a masinii.Oliver Stefani, directorul Departamentului de Design al marcii Skoda, explica intr-un comunicat al companiei: "Pentru noul nostru SUV urban, Kamiq, am implementat o configuratie complet noua pentru faruri. Farurile compuse din doua unitati, cu luminile de zi in partea superioara, sunt un element de design inedit la Skoda. Aceste faruri confera noului Kamiq o alura unica si reprezinta o noua interpretare a limbajului de design al SUV-urilor noastre, cu care am repurtat deja succese notabile".Partea din spate marcanta, cu linii clar definite, include o reinterpretare a designului clasic pentru marca Skoda, al formei literei C, folosite pentru locurile optice din spate ale tuturor modelelor Skoda. Totodata, si aici se remarca, la fel ca si la faruri, forme cristaline, amintind de sticla de cristal de Boemia.Premiera mondiala a noului model Skoda Kamiq va avea loc la Salonul Auto de la Geneva (5-17 martie 2019) . ...citeste mai departe despre " Skoda lanseaza un nou SUV: Iata cum arata cel mai nou model din gama producatorului ceh " pe Ziare.com