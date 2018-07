Potrivit datelor furnizate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), cea mai vanduta masina de import in Romania in prima jumatate a anului a fost Renault Clio.Masina contructorului francez a fost vanduta in 2.826 de unitati, in crestere cu 60% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.Skoda Octavia a coborat pe locul doi in acest top, cu 2.627 de unitati vandute, o crestere de 18% fata de anul precedent.O explicatie ar putea fi faptul ca Renault Clio se afla la final de generatie, iar romanii apreciaza in general astfel de modele in cazul masinilor de import. Pe langa faptul ca ele scapa de anumite probleme reglate in timp, cumparatorii beneficiaza si de reduceri masive.Pe locul trei in topul masinilor de import este Skoda Rapid, cu 1.717 de exemplare vandute in primele sase luni din 2018. Ford Focus s-a vandut in 1.595 de unitati, Volkswagen Polo in 1.516, iar Volkswagen Golf in 1.506.In clasamentul general, Dacia Logan ramane cea mai vanduta masina din Romania. In prima jumatate a anului s-au vandut 9.898 de exemplare, o crestere de 37.9% fata de 2017.Dacia Duster este pe locul doi, cu 5.828 de unitati, in crestere cu 71.3% fata de anul trecut. Locul trei revine Daciei Sandero, cu 5.205 de masini vandute, o crestere de 14.3%.C.S. ...citeste mai departe despre " Skoda Octavia a fost detronata dupa 7 ani: Cum arata topul celor mai vandute masini de import din Romania " pe Ziare.com