Specialistii de la o fabrica auto din Sibiu lucreaza la parbrizul pe care pot fi afisate informatii ca pe orice ecran

"Despre masini autonome si viitorul automobilelor a vorbit Cornel Amariei, Head of Innovation la Continental Sibiu si unul dintre cei mai influenti 300 de tineri din Europa. Acesta a explicat cum ar putea arata interiorul unei masini in 2025. Ecranele tactile, un bord integrat si butoane care apar doar atunci cand soferul are nevoie de o anumita functie sunt doar primele schimbari aduse masinilor actuale cu ajutorul tehnologiilor viitorului", se arata in comunicat.Masina viitorului este posibil sa aiba butoane care sa apara doar atunci cand este nevoie, spune Cornel Amariei, Head of Innovation la o fabrica din Sibiu apartinand producatorului de componente auto si anvelope Continental."La Continental lucram la dezvoltarea unui parbriz care se transforma, practic, intr-un ecran cu toate informatiile. Acum cautam sa dezvoltam o tehnologie prin care sa eliminam butoanele care nu sunt necesare si sa le facem in asa fel incat acestea sa apara doar atunci cand este nevoie", a explicat Cornel Amariei.Mai multi dezvoltatori software din domeniul deep tech au participat in 18 noiembrie, la Sibiu, la Codiax, eveniment organizat cu sprijinul Continental, "companie care a investit la Sibiu, peste 320 de milioane de euro", se mai arata in comunicatul de presa.