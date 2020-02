Potrivit statisticilor APIA, realizate pe baza datelor DRPCIV, cea mai mare contributie la cresterea parcului auto din Romania o detin autoturismele.In 2019, parcul national de autoturisme a crescut cu 7% fata de anul precedent - 606.163 unitati, intre care 161.562 noi si 444.601 rulate. Parcul de vehicule comerciale a inregistrat o crestere cu 80.895 unitati (25.936 noi si 54.959 rulate) sau 6,1%.Pe de alta parte, in 2019 au iesit din parcul de autovehicule cca. 132.000 de unitati, din care cca. 95.000 prin casare/dezmembrare.In ceea ce priveste cea mai numeroasa categorie - autoturismele, cca. 35% dintre cele nou intrate in parc au o vechime mai mica de 5 ani. La polul opus, cca. 25% din inmatricularile din 2019 au privit autoturisme cu o vechime mai mare de 16 ani.Categoria autoturismelor vechi si foarte vechi (mai mult de 16 ani vechime) reprezinta un numar inca ridicat din parcul auto national: cca. 50%. Cele cu vechime mai mica de 5 ani reprezinta sub 10% din parcul national.Citeste mai departe despre statistica APIA pe Curs de Guvernare ...citeste mai departe despre " Sunt 8 milioane de masini in Romania, jumatate au peste 16 ani " pe Ziare.com