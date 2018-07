Doar in ultimul an, incheiat la 30 iunie, au fost 621.655 de noi inmatriculari, adica o crestere cu 8,5 la suta. Astfel, numarul total al masinilor inregistrate in Romania este de 7.941.151, transmite agentia Mediafax, citand datele Directiei Regim Permise si Inmatriculari.In Bucuresti, cresterea este de circa 5 la suta, de la 1.282.038, la 1.351.460 de masini, adica un plus de aproape 70 de masini pe strazile Capitalei.In ce priveste judetul Ilfox, aici erau inmatriculate anul trecut 155.000 de masini, ceea ce inseamna ca in Bucuresti si in zonele limitrofe sunt inmatriculate peste 1,5 milioane de autoturisme.Citeste si: Fiti atenti cand cumparati masini la mana a doua: O cincime sunt epave pe roti ...citeste mai departe despre " Sunt aproape 8 milioane de masini inmatriculate in Romania " pe Ziare.com