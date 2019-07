Sunteti pe punctul de a va schimba masina cu una de ocazie? Comandati mai intai raportul VIN cu istoricul vehicului

Este greu sa filtram anuturile si de cele mai multe ori ne bazam pe cinstea vanzatorului.Daca dorim sa fim mai linistiti si sa facem propria noastra verificare, atunci avem o solutie la indemana, rapida si online: comandarea unui raport raportul VIN (Vehicle Identification Number) cu istoricul vehicului, generat pe baza seriei de sasiu.Pentru acest text, am ales un exemplu concret, cules de pe un cunoscut site cu anunturi auto second hand. Modelul este unul cautat de romani, un Mercedes-Benz SL 500, model mai vechi, fabricat in 2004. Am copiat seria de sasiu si a intrat pe https://www.verificareavin.ro/ unde am generat simplu si raport raportul VIN.Ne asteptam la un singur raport, dar am primit doua pentru ca masina verificata de ei fusese inmatriculata si in Statele Unite, Florida. Ce aflam din rapoarte?Am verificat mai intai kilometrajul, 160 000 km in anunt, precum si in raportul nostru. Trebuie sa stiti ca datele din raportul VIN nu pot fi manipulate de vanzator, deci chiar daca ar fi schimbat pe bord, in raportul nostru datele sunt corecte.Apoi, ne-am uitat la daune. Anuntul nu precizeaza nimic, iar raportul generat pe baza seriei de sasiu confirma faptul ca masina nu a fost implicata in accidente rutiere.Mai intai, avem acces la fisa completa a masinii cu o multime de informatii care nu fusesera indicate in anunt (din lipsa de spatiu):MARCA: Mercedes-BenzMODEL: Production 230VERSIUNE: R230SERIE: SL 500TIPUL CAROSERIEI: ConvertibleCLASA VEHICULULUI: MASINA COMPACTATIPUL VEHICULULUI: VEHICULUL DE PASAGERIANUL MODELULUI: 2004ANUL DE FABRICATIE: 2004DATA FABRICARII: 2004-03-15FABRICA DE ASAMBLARE: BREMEN PLANTCAPACITATEA CILINDRICA: 4966VERIFICA CIFRE: VALABILCODUL (CODURILE) MOTORULUI: 113963CONFIGURATIA MOTORULUI: V EngineTIPUL MOTORULUI: V8TIPUL SUPAPELOR: DOHCSUPAPE: 24CAPACITATEA CILINDRICA: 4966CAPACITATEA CID: 303CAPACITATEA NOMINALA: 5.0CAI PUTERE: 306 KILOWATI: 225TIPUL COMBUSTIBILULUI: PetrolTRACTIUNE: RWDDIRECTIE: LHDTIPUL DE TRANSMISIE: AutomaticApoi, raportul nostru interogheaza cateva zeci de baze de date cu masini furate, din diverse tari. Masina noastra este ok, nu apare in aceste baze de date.Pe langa caseta cu informatiile de baza avem acces la o lista lunga a dotarilor, indicate printr-un cod explicat. Cateva exemple:HA REAR AXLE873 SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATSF230 SERIES PRODUCTION230 221B SIGN COOLANT/REFUELING - ENGLISH669 SPARE WHEEL / FOLDING WHEELM113 V8-GASOLINE ENGINEM113 524 VEHICLE PROTECTIVE COVERAcestea sunt doar o parte din informatiile primul raport VIN al istoricului masinii . Trecem la al doilea, cel din Statele Unite.Inregistrare:: DAUNE CAUZATE DE INUNDATIE? Nu au fost gasite probleme!Inregistrare:: DAUNATOR DE INCENDIU? Nu au fost gasite probleme!Inregistrare:: GRADINITE? Nu au fost gasite probleme!Inregistrare:: SCADEREA APEI DIN SARURI? Nu au fost gasite probleme!Inregistrare:: VANDALISM? Nu au fost gasite probleme!Inregistrare:: TRUSA? Nu au fost gasite probleme!Inregistrare:: DEZMEMBRABIL? Nu au fost gasite probleme!Inregistrare:: DESEURI? Nu au fost gasite probleme!Inregistrare:: RECONSTRUIT? Nu au fost gasite probleme!Lista este foarte lunga si este foarte utila pentru a avea fotografia completa a trecutului vehicului Mercedes-Benz SL 500 verificat de noi. Cum altfel am putea sti, printr-o sursa externa, istoricul masinii?Comandati acum un astfel de raport VIN pentru fiecare autovehicul din lista scurta de masini care v-ar interesa, inainte de a contacta proprietarul. Astfel veti initia negocierea pentru cumparare pe deplin informat.