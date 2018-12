Tara in care masinile electrice "vorbesc" cu guvernul pe la spatele soferilor

Asta pentru ca guvernul chinez le-a cerut tuturor producatorilor de masini electrice sa ii puna la dispozitie informatiile pe care acestia le colecteaza in mod obisnuit despre vehiculele lor, adaugand astfel un nou tip de instrument la arsenalul folosit pentru monitorizarea cetatenilor - bazat din ce in ce mai mult pe tehnologie de ultima ora.Peste 200 de producatori auto, printre care Tesla, Volkswagen Daimler , Ford, General Motors , Nissan, Mitsubishi si NIO, transmit informatii de localizare catre centre de monitorizare controlate de Guvern, in general fara stirea proprietarilor masinilor, noteaza Associated Press.Companiile in cauza sustin ca nu fac decat sa se conformeze legilor locale, care se aplica doar vehiculelor care folosesc energie alternativa.La randul lor, autoritatile chineze insista ca folosesc aceste informatii pentru a imbunatati siguranta publica, pentru a stimula dezvoltarea industriala si a infrastructurii si pentru a preveni fraudarea programelor de subventionare.Pe de alta parte, alte tari care reprezinta piete majore pentru vehiculele electrice - SUA, Japonia si state din Europa - nu colecteaza astfel de date in timp real.In acelasi timp, cei care critica aceasta practica spun ca guvernul chinez colecteaza mai multe informatii decat ar fi necesar pentru a-si atinge scopurile declarate si ca aceste informatii ar putea fi folosite, de fapt, pentru subminarea pozitiei competitive a producatorilor auto straini, dar si pentru monitorizarea cetatenilor.Sub conducerea presedintelui Xi Jinping, China a lansat un adevarat razboi orwellian impotriva dizidentei, folosind instrumente precum big data si inteligenta artificiala pentru a identifica si elimina orice element perceput ca fiind o amenintare la adresa stabilitatii conducerii Partidului Comunist.Cele electrice reprezentau doar 2,6% din masinile vandute anul trecut in China, dar este foarte probabil ca acestea sa devina mult mai raspandite in anii urmatori, ca rezultat al eforturilor guvernului chinez de stimulare a productiei locale de vehicule electrice.Noua proprietari de masini electrice au fost chestionati in legatura cu acest subiect. Doar unul dintre ei stia ca vehiculul sau transmite informatii in timp real guvernului chinez - si asta numai pentru ca este inginer de masini electrice."E ...citeste mai departe despre " Tara in care masinile electrice "vorbesc" cu guvernul pe la spatele soferilor " pe Ziare.com