Taxify isi schimba denumirea

Taxify se va numi Bolt pe viitor, compania estoniana preferand numele folosit pana acum de divizia sa de trotinete electrice, un nume care reflecta mai bine faptul ca serviciile companiei nu se rezuma doar la masini.Schimbarea de nume vine chiar inaintea demararii unei noi runde de finantari, asta dupa ce in mai 2018, dupa o finantare de 175 de milioane de dolari condusa de Daimler , a ajuns sa fie evaluata la un miliard de dolari.Noul nume, Bolt (care poate insemna fulger), are mai multe implicatii. Pe de o parte, sugereaza viteza si electricitate, doua caracteristici importante pentru un serviciu de transport.Pe de alta parte, se renunta la sintagma "taxi" din nume, care parea sa sugereze ca serviciile companiei se rezuma doar la masini - ceea ce nu este adevarat.Bolt este finantat de Didi si Daimler, operand in 30 de tari din Europa, Africa si alte regiuni, unde are peste 25 de milioane de utilizatori.Taxify (acum Bolt) a deschis in primavara anului trecut un birou in Bucuresti, care serveste drept centru de inginerie software. Biroul din Bucuresti, situat in zona Eroilor, are potentialul de a deveni unul dintre cele mai mari sedii Taxify din lume.In luna decembrie, compania a anuntat introducerea tarifului unic in Bucuresti, pentru a permite pasagerilor sa cunoasca pretul cursei inainte de a chema o masina.Pretul calatoriei este calculat in functie de durata cursei, distanta traseului si de cererea din acel moment. Daca este modificat din cauza schimbarii conditiilor initiale, pasagerul va fi informat despre noul tarif inainte sa confirme cursa. Pretul nu se schimba atat timp cat locul de preluare si destinatia raman la fel.