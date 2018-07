Informatia a fost facuta publica de postul Sky News, care a citat surse ce au preferat sa isi pastreze anonimatul, noteaza Reuters.Sursa citata sustine ca Asociatia Soferilor de Taxi Licentiati din UK (LTDA) va actiona in instanta Uber, argumentand ca 25.000 de soferi ai celebrelor taxiuri negre din Londra au pierdut aproximativ 10.000 de lire in ultimii 5 ani din cauza Uber. Astfel ca "nota de plata" pe care o are compania de achitat ar putea urca vertiginos spre 1,25 miliarde de lire sterline (1,64 miliarde dolari).Asociatia ar fi apelat la firma de avocatura Mishcon de Reya pentru a vedea ce optiuni are in acest sens.Luna trecuta Uber a obtinut o licenta de operare in Londra, pe termen de 15 luni, un judecator constatand ca serviciul de transport oferit prin intermediul aplicatiei de smartphone a facut schimbarile necesare.In septembrie anul trecut, compania nu a primit o licenta pe 5 ani, pentru ca nu raporteaza in mod corespunzator fapte penale grave si nu verifica soferii.Citeste si:Concurenta pentru Uber: Daimler si BMW isi unesc diviziile de car-sharingFara surprize cand ajungi la destinatie: Uber va arata dinainte pretul exact al cursei ...citeste mai departe despre " Taximetristii britanici vor sa dea in judecata Uber pentru un miliard de lire " pe Ziare.com