Pretul actiunilor Tesla a atins 298 de dolari pe unitate, conferind producatorului de automobile electrice o capitalizare de 53 de miliarde de dolari, peste capitalizarea de 51 de miliarde de dolari a General Motors, transmite Reuters.Tesla a mai fost cea mai valoroasa companie auto din Statele unite in functie de capitalizare, dar actiunile General Motors au crescut semnificativ in ultima perioada.Pa parcursul tranzactiilor, actiunile au crescut cu pana la 21%, iar pretul acestora a depait 300 de dolari pe unitate pentru prima oara dupa 1 martie.Miercuri seara, Tesla a anuntat ca a obtinut profit in trimestrul al treilea, datorita eficientei operationale si a reducerii costurilor de productie si materiale. Tesla a livrat 97.000 de vehicule in trimestrul al treilea, cu numai 2% mai multe fata de trimestrul anterior.Datele peste asteptari au declansat un val de vanzari ale plasamentelor speculative pe termen scurt ale investitorilor, care au inregistrat joi pierderi de 1,4 miliarde de dolari Aceste pierderi au dus la stergerea a 70% din profiturile obtinute in 2019, potrivit firmei de analize financiare S3 Partners.In pofida cresterii puternice de joi, actiunile Tesla au inregistrat in acest an o scadere de 10%.Cel putin opt case de brokeraj au majorat preturile tinta ale actiunilor Tesla, in timp ce ratingul mediu al companiei pe Wall Street este in continuare "pastreaza", doar 11 din 34 de analisti recomandand achizitia de actiuni.Tesla a raportat cresterea balantei de numerar la 5,3 miliarde de dolari si un profit pe actiune de 1,86 de dolari, depasind asteptarile analistilor, care prognozau o pierdere de 42 de centi pe actiune. ...citeste mai departe despre " Tesla a devansat General Motors drept cea mai valoroasa companie auto din SUA " pe Ziare.com