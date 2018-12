Informatia a fost confirmata chiar de Elon Musk, CEO-ul Tesla, pe contul sau de Twitter , scrie Digi24.Musk a scris pe reteaua de microblogging: "Da. Acoperirea cu Superchargere se va extinde la 100% pe continentul european anul viitor. Din Irlanda pana la Kiev si din Norvegia pana in Turcia".Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ- Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2018Un utilizator roman l-a intrebat pe CEO-ul Tesla "Chiar si in Romania?". Musk i-a raspuns afirmativ.Yes- Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2018Acelasi utilizator l-a intrebat pe Elon Musk daca acest lucru inseamna ca vom avea si un dealer de masini Tesla in tara noastra, intrebare la care raspunsul a fost din nou pozitiv.So that also means we will get a Tesla car dealer in Romania too, right? 😍- Mustata Alin (@Dodo723) December 26, 2018Precizam ca informatia ca Tesla va veni in Romania a fost publicata pe site-ul companiei de mai multa vreme, insa pana acum nu se stia data exacta la care reteaua de superincarcatoare va fi extinsa si in tara noastra.Citeste si Dupa Tesla si SpaceX, Musk vrea sa deschida o fabrica de bomboane ...citeste mai departe despre " Tesla vine in Romania la anul. A confirmat chiar Elon Musk " pe Ziare.com