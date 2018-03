Nemtii si-au testat masinile folosind noul protocol WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, iar surprizele nu au lipsit.Publicatia AutoExpress scrie ca toate modelele BMW au obtinut scoruri mai mici la capitolele consum si emisii. Asta inseamna ca masinile consuma mai mult si emit mai multe noxe.Sursa citata vine si cu doua exemple concrete. Potrivit vechiului protocol de testare, BMW 116d SE avea emisii de dioxid de carbon de 94g/km si un consum de numai 3,6 litri la suta de kilometri. Dupa retestare, masina a ajuns la emisii de 111g/km si un consum de 4,2 litri la suta de kilometri.BMW 520d a sarit si el la capitolul emisii de la 108g/km in primul test la 119g/km in cel de-al doilea.Producatorii auto sunt obligati ca din septembrie 2018 sa foloseasca pentru testarea noilor modele puse in vanzare numai protocolul de testare WLTP, considerat mult mai realist fata de cel vechi, NEDC - New European Driving Cycle.In noul protocol, autoturismele sunt testate o jumatate de ora pe un parcurs de 23 de kilometri si jumatate, perioada in care se simuleaza stationarea fiind de 13%, fata de 25% in vechiul protocol.M.D. ...citeste mai departe despre " Toate modelele BMW au fost retestate: Masinile consuma mai mult si au emisii mai mari " pe Ziare.com