Tocmai s-a nascut oficial cel de-al patrulea producator auto global: Promite ca va vinde 9 milioane de masini anual

Entitatea combinata, cu o capitalizare bursiera de aproximativ 50 de miliarde de dolari, va avea vanzari anuale de aproape noua milioane de vehicule.Grupul PSA detine brandurile Peugeot, Citroen si Opel.PSA si Fiat Chrysler, care inca trebuie sa decida numele noii lor companii, au anuntat in urma cu sase saptamani planurile care vor schimba semnificativ industria auto globala, care se confrunta acum cu incetinirea vanzarilor si trecerea costisitoare de la vehiculele pe benzina si motorina la cele electrice.Presedintele Fiat Chrysler, John Elkann, va prezida Consiliul de Administratie, compus din 11 membri, iar directorul general al PSA, Carlos Tavares, isi va mentine pozitia in noua entitate, pentru o perioada initiala de cinci ani, au anuntat PSA si Fiat Chrysler.Tranzactia, care trebuie aprobata de autoritatile de reglementare, ar urma sa se incheie in urmatoarele 12-15 luni. Va fi creat un grup cu venituri combinate de aproape 170 de miliarde de euro (190 de miliarde de dolari), iar reducerile anuale de costuri ar urma sa se situeze la 3,7 de miliarde de euro (patru miliarde de dolari), fara inchiderea vreunei fabrici, ci prin combinarea tehnologiilor, au precizat producatorii auto.Inainte de finalizarea tranzactiei, unul din actionarii PSA, grupul chinez Dongfeng Motor, isi va reduce participatia de 12,2% in producatorul auto francez vanzand 30,7 milioane de actiuni catre PSA. Aceasta participatie este evaluata la 679 milioane de euro (748,4 milioane de dolari) iar Dongfeng va detine 4,5% din entitatea combinata. Aceasta va fi inregistrata in Olanda, va fi listata la bursele din Paris, New York si Milano si va avea sedii in Franta, Italia si SUA.Entitatea combinata, cu o capitalizare bursiera de aproximativ 50 de miliarde de dolari, va avea vanzari anuale de aproape noua milioane de vehicule, fiind al patrulea producator auto global, dupa Volkswagen, alianta Renault - Nissan - Mitsubishi si Toyota.Presedintele Fiat Chrysler Automobiles (FCA), John Elkann, s-a declarat increzator ca producatorul auto italo-american va finaliza fuziunea cu grupul francez PSA anul acesta si a dezmintit temerile privind litigiul judiciar lansat de rivala General Motors (GM).Elkann si directorul general al PSA, Carlos Tavares, isi vor mentine pozitiile in noua entitate, care va fi inregistrata in Olanda, va fi listata la bursele din Paris, New York si Milano si va avea sedii in Franta, Italia si SUA.